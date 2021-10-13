В России начнут продавать фарш из искусственного мяса

Производителем такой продукции выступила компания BioFoodLab, известная своими батончиками Bite. По сообщениям портала VC со ссылкой на представителей компании, кроме популярных батончиков и растительного молока, компания начинает выпускать на российский рынок продукты из растительного мяса: фарш, митболы (тефтели) и котлеты.

Известны и цены: упаковка растительных митболов весом 225 г стоит в среднем 285 рублей, фарша весом 345 г — 377 рублей, за 210 г котлет — 310 рублей, а за 840 г — 1060 рублей.

Продукция производится из горохового белка на основе двухступенчатой ферментации. Внешне ничем не отличается от настоящего мяса и, как отмечается, имеет вкус говядины. В дальнейшем компания намерена производить из растительного мяса бекон, пельмени, колбасы и сосиски, а также продукты со вкусом краба, свинины и курицы.

Отмечается, что растительный фарш, митболы и котлеты уже в октябре поступят в продажу в популярные супермаркеты, но пока только в Москве и Санкт-Петербурге, а с 2022 года компания намерена начать продажи в других регионах.