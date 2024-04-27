В России начнут продавать ноутбуки под отечественным брендом

«Рикор электроникс» готовится расширить свой бизнес и выйти на рынок для обычных потребителей. Первыми в этом плане будут ноутбуки, а затем и другие гаджеты. Вице-президент «Рикор электроникс» Сергей Куприянов подтвердил эту информацию, добавив, что ноутбуки могут появиться на полках магазинов к концу 2024 года.

Компания «Рикор» перестраивает свои производственные линии, чтобы готовиться к новому этапу в своей деятельности. Она выделила отдельное производство для собственных устройств и разделила его от контрактного производства. Это поможет компании более эффективно работать и предложить потребителям качественные товары.

В настоящее время «Рикор электроникс» специализируется на производстве электроники для корпоративных клиентов. Однако для входа на рынок обычных покупателей компании потребуются значительные инвестиции и большие объёмы продукции. Как оценивают эксперты, это будет несколько миллионов долларов и более 10 тысяч ноутбуков, чтобы проект окупился.