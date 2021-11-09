В России начнут продавать растительную колбасу с добавками из водорослей

Оболочку для колбасок делают из пищевых красных, бурых и ряда зелёных морских водорослей, в том числе родов Ламинария и Агарум. Пельмени будут продавать в двух видах: с кориандром, а также с луком и чесноком.

По словам представителей компании, они хотят сформировать полностью весь привычный для россиян «мясной» ассортимент, но на растительной основе.

Вся продукция появится в федеральных торговых сетях и сервисах доставки продуктов питания: «Гиперглобус», «Лента», «Самокат», «Яндекс.Лавка», Ozon Express и других до 20 ноября. Сначала новые продукты будут продавать в Москве и Санкт-Петербурге, а затем во всех регионах России.