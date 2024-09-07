В России начнут продавать собственные сертификаты доверенных сайтов

Глава группы «Рунити», к которой принадлежат RU‑CENTER, «Рег.ру» и SpaceWeb, Андрей Кузьмичёв рассказал о запуске российский SSL‑сертификатов в RU‑CENTER с апреля 2024 года. По его словам, несмотря на появление этих сертификатов, спрос на них остаётся очень низким, ведь менее 10% клиентов выбирают отечественное решение. Основная причина в том, что корневой сертификат не поддерживается на большинстве устройств и браузеров.

Кузьмичёв отметил, что Министерство цифрового развития уже осознало проблему и начало обсуждение законодательства, чтобы улучшить ситуацию. Он подчеркнул, что необходимо создать нормативные акты, которые позволят предустанавливать корневые сертификаты на технику, поставляемую в Россию. Это особенно важно в случае, если зарубежные удостоверяющие центры закроют доступ для российских компаний и граждан.

По мнению Андрея Савельева, генерального директора компании «Домены.РФ», российские сертификаты не получили популярности из-за несовместимости с большинством браузеров, особенно с Google Chrome. Он добавил, что запуск таких сертификатов без предварительного тестирования был ошибкой. Савельев надеется, что новое регулирование поможет создать более качественный продукт, который будет работать на всех платформах, а не только в отдельных условиях.