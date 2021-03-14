В России начнут производить аккумуляторы для электромобилей

Сообщается, что компания ООО «РЭНЕРА» приобрела почти половину акций южнокорейской компании Enertech International, которая производит электроды, литий-ионные аккумуляторные ячейки и системы накопления энергии. В соответствии с соглашением в России и начнут производить литий-ионные ячейки и системы накопления энергии.

Известно, что первая очередь будет запущена в 2025 году. В то же время, специалисты спланировали, что уже к 2030 году мощность предприятия составит не менее 2 ГВтч. ”Объединение с технологическим партнером – это стратегически важный этап для развития бизнеса Росатома в сегменте накопителей энергии. Это позволит увеличить производственные мощности, значительно усилит наши компетенции и разработки в области литий-ионных батарей, а также откроет выход на зарубежные рынки”, - поделилась президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.