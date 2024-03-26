В России начнут производить биодобавки из панцирей крабов

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и группа компаний «Русский краб» договорились работать вместе. Они хотят создать новые биодобавки из панциря краба. Это стало возможным благодаря стратегическому проекту «Науки о жизни: биомедицина» программы «Приоритет 2030».

Панцирь краба содержит полисахариды, которые могут быть полезны для медицины. Для этого необходимо расширить способы использования этого материала. Главное — сделать процесс добычи краба максимально эффективным и безотходным, чтобы сохранить ценные ресурсы.

Программа «Приоритет 2030» стартовала в ДВФУ в 2021 году. За это время учёные вместе с компаниями разработали 23 продукта, которые уже используются в разных областях, таких как медицина и биотехнологии.