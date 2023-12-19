Наука и технологии
16:53, 19 декабря 2023
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В России начнут производить дронов для борьбы с пожарами

Уже в следующем году

В 2024 году в Санкт-Петербурге начнется производство первых в России беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для борьбы с пожарами.

Конструкторское бюро, ответственное за разработку новинок, будет размещено в технопарке Центрального района Санкт-Петербурга, а испытательные и производственные мощности — в Ленинградской области.

По словам топ-менеджера компании Инфинтех Никиты Донцова, основное внимание будет уделено производству дронов гражданского назначения, в том числе оснащенных средствами пожаротушения.

Эти инновационные беспилотники будут оборудованы четырьмя фугасными бомбами для разбивания окон и порошковыми огнетушителями для непосредственного тушения огня.

Также будет разработана модель с бомбой на водной основе. Эти дроны будут особенно полезны для тушения пожаров в высотных зданиях, где традиционные методы могут быть неэффективны.

Источник:Техкульт
Автор:Булат Кармак
Теги:
#квадрокоптер
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#дрон
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#Россия
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