В России начнут производить компоненты для светодиодов

В России собираются запустить производство корпусов и кристаллов для светодиодов, сообщает Минпромторг. Сейчас проект находится на стадии согласования с советом по развитию электронной промышленности. Подробности о проекте в министерстве пока не раскрывают.

На данный момент только несколько компаний в России способны производить светодиоды, такие как завод «Микрон» в Зеленограде и калининградская GS Group. Источники «Ведомостей» утверждают, что Минпромторг ведёт переговоры с этими компаниями о запуске производства светодиодов, но окончательного решения пока нет. Также корпусированием кристаллов занимаются GS Group и армавирская компания «Русид», но серийного выпуска светодиодов в России ещё нет.

В России есть производители светодиодов, которые освоили мелкосерийное производство, например, АО «Протон». Однако, для массового производства светодиодов необходимо наладить производство кристаллов из нитрида галлия, что потребует больших инвестиций и времени. Ожидается, что полноценное производство появится не раньше, чем через несколько лет и потребует вложений в несколько миллиардов рублей. В случае успеха, это может повысить цену на конечные устройства. Ситуация с запуском производства стала актуальной из-за изменения балльной системы Минпромторга, которая с 2025 года исключит российские светодиоды и светильники из госзакупок, если они не будут считаться отечественными.