В России начнут производить микроконтроллеры для шифрования данных

«Росатом» совместно с группой «Аквариус» и структурой «Орион» запускает совместное предприятие, занимающееся созданием и производством микроконтроллеров для шифрования данных. Эти устройства предназначены для серверов, систем хранения данных и другой вычислительной техники. Инновационный центр R&D будет создан в Иваново, а производство микроконтроллеров запланировано на заводе «Аквариуса» в Шуе с производственной мощностью 10–100 тысяч микроконтроллеров в год.

Алексей Бородастов, руководитель направления по продвижению продуктов GS Group, подчеркнул важность локализации производства ключевых устройств, таких как микроконтроллеры для шифрования, для снижения зависимости от импорта. Эти микроконтроллеры могут использоваться в терминалах для оплаты банковской картой или мобильным телефоном. Первоначально стоимость российских микроконтроллеров может быть выше иностранных аналогов из-за меньшего объёма производства, считает Бородастов.

Максим Копосов, директор компании «Промобит», отмечает, что микроконтроллеры российской разработки будут востребованы в критической информационной инфраструктуре и в вычислительной технике. Однако он высказывает сомнения относительно финансирования проекта и его технических параметров. Компоненты для микроконтроллеров будут разрабатывать бывшие сотрудники «Байкал Электроникс», которых компания «Аквариус» привлекла в 2023 году.