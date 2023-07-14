В России начнут производить недорогие приборы для измерения электрических сигналов

В России планируется начать серийное производство осциллографов с полосой пропускания до одного гигагерца к 2024 году, сообщил руководитель ВНИИФТРИ, Росстандарта, Станислав Гусев. Он отметил, что проект уже находится на финальной стадии, и в следующем году планируется запустить серийное производство. Главная цель разработчиков — сделать прибор доступным и недорогим.

Основной принцип создания осциллографов заключается в использовании стандартных компонентов и математической обработке сигналов для достижения высоких характеристик. Цена гигагерцового осциллографа не должна превышать миллиона рублей. Российские осциллографы являются востребованными приборами, используемыми разработчиками электроники и электрических цепей, поэтому их производство имеет большое значение.

В настоящее время институт уже производит осциллографы с меньшей полосой пропускания в партнёрстве с компанией Rohde & Schwarz. Гусев отметил, что их выпуск осуществляется сотнями в год. Однако с появлением нового осциллографа серийное производство может достигнуть тысячи приборов. Разработчик также анонсировал проект по созданию защищённого осциллографа, который будет использоваться для обслуживания мобильных комплексов и удалённых объектов и может быть представлен через 2-2,5 года.