В России начнут производить погрузчики на замену импортным

В 2025 году в России завершится строительство нового цеха для производства вилочных погрузчиков «Силант». По информации пресс-службы машиностроительного кластера Чувашии, это позволит увеличить выпуск отечественных погрузчиков до 1000 единиц в год к 2026 году. Импортозамещение в этой области становится важным, так как на сегодняшний день 99% рынка занимают азиатские компании.

Чтобы полностью заменить импорт, было решено создать собственную производственную базу. Заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский подчеркнул, что необходимо развивать производство комплектующих в стране. Он отметил, что создание такой базы требует объединённых усилий всех участников отрасли и внимания к развитию местных поставщиков.

Чебоксарский завод силовых агрегатов активно наращивает производственные мощности, и новый цех площадью более 4 тысяч квадратных метров уже в процессе строительства. Его завершение намечено на середину следующего года, что значительно повысит выпуск погрузчиков. Генеральный директор ООО «ЧЗСА» Александр Дмитриев сообщил, что, опираясь на опыт сотрудничества с зарубежными партнёрами, надежды на получение технологий из-за границы мало, поэтому придётся развивать собственные технологии.