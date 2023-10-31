В России начнут производить полимеры для защиты промышленности от коррозии

«В Сергиево-Посадском районе скоро появится завод, который будет производить пластиковые материалы для защиты промышленных объектов от коррозии. По информации министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, предприятие будет запущено в 2026 году компанией ООО «НПП «Спецполимер».

Чтобы осуществить этот проект, компания получила земельный участок в рамках программы «Земля за 1 рубль» и вложит около 170 миллионов рублей. Предполагается, что завод начнёт работу в 2026 году и создаст около 40 рабочих мест для местных жителей. В настоящее время компания выпускает до 1,5 тысячи тонн продукции ежемесячно, но новое производство увеличит его мощность до 3 тысяч тонн.

Слова министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Екатерины Зиновьевой, подчёркивают, что новый завод будет принадлежать ООО «НПП Спецполимер» и включать три цеха с оборудованием отечественного производства. Благодаря программе «Земля за 1 рубль» компания получила в аренду свыше 2 гектаров земли по льготной ставке, что позволит расширить своё производство. Этот проект станет уже одиннадцатым в рамках программы импортозамещения в Сергиевом Посаде, как сообщает министр имущественных отношений региона, Наталья Адигамова.»