В России начнут производить препарат для лечения рака

В скором времени на ядерном реакторе Томского политехнического университета (ТПУ), начнётся работа по производству больших объёмов изотопа лютеция-177, который используется в лечении рака. Этот комплекс должен быть запущен до конца 2023 года. Специалисты смогут производить более 10 тысяч доз этого важного препарата в год. Это важно, так как лютеций-177 является ключевым средством лечения рака простаты, и национальное производство этого препарата становится актуальным, учитывая ограничения на зарубежные аналоги.

Сотрудники ТПУ разработали уникальную технологию для создания лютеция-177, отличающуюся от существующих в России. Эта технология позволяет получать практически чистый изотоп лютеция-177 (в других методах его чистота составляет около 50%). Процесс производства основан на облучении иттербия-176 в ядерном реакторе, а затем радиохимическими методами из него извлекается лютеций-177. Этот процесс быстр и безопасен, не включая использование ядовитых веществ.

Полученные дозы лютеция-177 смешивают с белком ПСМА, который активно взаимодействует с раковыми клетками простаты, доставляя радиоактивный изотоп к опухоли и уничтожая их. В будущем, учёные планируют разработать аналогичные методы лечения для других видов рака, таких как рак печени, мышечных тканей и головного мозга. Это важный шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями в России.

Это новое производство стало возможным благодаря финансированию из программы «Приоритет 2030» и нацпроекта «Наука и университеты». Оно позволит значительно увеличить доступность лечебных процедур для пациентов в России и укрепить позиции в области медицинской радионуклидной терапии. ТПУ, с наличием единственного вузовского ядерного реактора в России, играет ключевую роль в развитии этой важной области медицины.