В России начнут производить современные электроприборы для автопрома

Российские компании активно работают над созданием собственных автоэлектронных приборов, чтобы снизить зависимость от импорта. Вице-министр промышленности и торговли, Василий Шпак, подчеркнул, что в скором будущем можно ожидать появление российских электронных систем в автомобилях.

Шпак отметил, что отечественные автопроизводители выразили интерес к использованию российских электронных компонентов, и Минпромторг активно рассматривает такие запросы. Российская автоэлектроника заметно увеличила свою долю в автомобилях, включая системы ABS. В ближайшее время планируется выпускать решения ESP с высоким уровнем локализации.

Однако, для достижения полной независимости, нужно наращивать локализацию и использовать российские компоненты на всех уровнях. Этот процесс потребует времени, но первые значимые результаты можно ожидать к 2026 году, когда переоснащение отрасли приобретёт большие масштабы.