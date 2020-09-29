В России начнут производить ускорители электронов для борьбы с раком

По задумке, уже к 2025 году может быть запущено первое серийное производство медицинских бетатронов. Их запуском планируют заняться Томский политехнический университет и "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева.

По словам директора инженерной школы неразрушающего контроля ТПУ Дмитрия Седнева, бетатронами можно пользоваться прямо во время операции. Так, пучок электронов, который производится устройством, в 92% случаев, после проведения операции, позволяет ограничить повторное возникновение опухоли. А буквально одна минута влияния беатрона является альтернативой пятинедельного курса лучевой терапии, которая обязательно для пациентов после операции.