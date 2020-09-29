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В России начнут производить ускорители электронов для борьбы с раком
Их излучение в 92% случаев позволяет избежать повторного появления опухоли после операции
Издание ТАСС опубликовало новый материал, благодаря которому стало известно, что в России начнут производить медицинские бетатроны - ускорители электронов для борьбы с раком. Сообщается, что их излучение помогает в 92% случаев избежать повторного возникновения опухоли после операции.
По задумке, уже к 2025 году может быть запущено первое серийное производство медицинских бетатронов. Их запуском планируют заняться Томский политехнический университет и "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева.
По словам директора инженерной школы неразрушающего контроля ТПУ Дмитрия Седнева, бетатронами можно пользоваться прямо во время операции. Так, пучок электронов, который производится устройством, в 92% случаев, после проведения операции, позволяет ограничить повторное возникновение опухоли. А буквально одна минута влияния беатрона является альтернативой пятинедельного курса лучевой терапии, которая обязательно для пациентов после операции.
Мы начнем с 2021 года разработку (прототипа), два года занимает разработка и комплекс прикладных исследований для сертификации, чтобы это было максимально адаптируемо, еще год - сертификация, и к концу 2024 года мы планируем начать производство и сделать первые поставки.