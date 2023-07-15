В России начнут производство квантовых часов

В ближайшее время в России будет запущено серийное производство высокоточного квантового генератора частоты, заявил руководитель Центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев.

Устройство небольших размеров выдает очень высокоточный периодический сигнал. Он служит компонентом электроники систем навигации и защищенной связи. Новый прибор позволит разработчикам значительно их усовершенствовать, уверен специалист.

В настоящее время в стране такие устройства не выпускаются, а зарубежные квантовые стандарты частоты такого класса, которые ввозятся в РФ по различным каналам не напрямую, стоят в пять раз дороже их рыночной цены, уточнил Гусев.

Разработанный во ВНИИФТРИ стандарт частоты более точен, чем зарубежные аналоги, подчеркивает исследователь. Его стоимость 500 тысяч рублей, однако при серийном производстве она может снизиться до 200. В настоящее время в институте работают ещё над одной версией квантовых часов — более простой и технологичной, а значит, и более доступной.