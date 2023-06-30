В России начнут пропускать через фильтры отходы металлургии

В России начнут пропускать через фильтры отходы металлургииЭто позволит повысить эффективность производства на 20%
Учёные из МИСИС научились фильтровать отходы металлургии для получения ценных элементов
Российские ученые из разных университетов разработали новую технологию для извлечения ценных металлов из отходов металлургии. Этот метод позволяет вернуть до 100% ценных компонентов из отходов и увеличить эффективность горнодобывающей промышленности на 15-25%.
Исследователи обнаружили, что для извлечения металлов из отработанной породы необходимо максимально ее раздробить, используя специальное оборудование для дробления. Затем процесс извлечения зависит от концентрации рабочего раствора и его щелочности. На практике этот метод успешно применили на горно-обогатительном комбинате в Башкортостане, где из отходов удалось извлечь медь, цинк, железо, золото и серебро.
Также на Череповецком металлургическом комбинате удалось получить алюминий и магний из металлургических шлаков путем измельчения отходов и использования соляной кислоты. Оставшуюся породу можно эффективно использовать для производства строительных материалов и в других отраслях.
Эта новая технология извлечения металлов позволит предприятиям сэкономить деньги и получить больше прибыли. Также она снизит нагрузку на окружающую среду и уменьшит затраты на хранение промышленных отходов. Территории, освободившиеся от отходов, можно будет эффективно использовать повторно.