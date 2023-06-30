В России начнут пропускать через фильтры отходы металлургии

Российские ученые из разных университетов разработали новую технологию для извлечения ценных металлов из отходов металлургии. Этот метод позволяет вернуть до 100% ценных компонентов из отходов и увеличить эффективность горнодобывающей промышленности на 15-25%.

Исследователи обнаружили, что для извлечения металлов из отработанной породы необходимо максимально ее раздробить, используя специальное оборудование для дробления. Затем процесс извлечения зависит от концентрации рабочего раствора и его щелочности. На практике этот метод успешно применили на горно-обогатительном комбинате в Башкортостане, где из отходов удалось извлечь медь, цинк, железо, золото и серебро.

Также на Череповецком металлургическом комбинате удалось получить алюминий и магний из металлургических шлаков путем измельчения отходов и использования соляной кислоты. Оставшуюся породу можно эффективно использовать для производства строительных материалов и в других отраслях.

Эта новая технология извлечения металлов позволит предприятиям сэкономить деньги и получить больше прибыли. Также она снизит нагрузку на окружающую среду и уменьшит затраты на хранение промышленных отходов. Территории, освободившиеся от отходов, можно будет эффективно использовать повторно.