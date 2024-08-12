В России начнут рассылать СМС об эвакуации авто

В Госдуму поступил новый законопроект от вице-спикера Владислава Даванкова из фракции «Новые люди». Документ предлагает обязать ответственных лиц и специализированные организации отправлять водителям СМС за 10 минут до эвакуации их автомобиля. В пресс-службе фракции пояснили, что такая мера поможет избежать стресса у водителей, у которых сейчас нет информации о причинах пропажи их машин.

В пояснительной записке отмечается, что текущие методы эвакуации создают у водителей чувство неразберихи и подозрения в краже. В документе утверждается, что государственные информационные системы уже могут оперативно предоставить необходимые данные для уведомления владельцев.

Однако правительство отрицательно отозвалось о предложении. По мнению чиновников, для реализации идеи потребуется выделение дополнительных бюджетных средств и расширение функционала существующих информационных систем, что может оказаться слишком затратным.