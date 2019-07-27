В России начнут раздавать Wi-Fi из-под земли

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех приступил к разработке комплекса Wi-Fi-оборудования для размещения в телекоммуникационных колодцах по заказу Ростелекома.

Комплекс доступа Wi-Fi для телекоммуникационных колодцев предназначен для организации сетей в местах большого сосредоточения пользователей, где нет возможности установить антенны и оборудование на мачтах или зданиях.

В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны. Помимо этого, комплекс может использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Основными особенностями создаваемого оборудования являются высокая защищенность от влаги и перепадов температур, а также специализированная антенна, которая позволяет создать устойчивый сигнал, не теряющий качества при размещении аппаратуры под землей. Точки доступа будут создаваться на основе существующей подземной инфраструктуры городских телефонных сетей.