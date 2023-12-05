В России начнут разделять «отечественный» софт на «классы»

Минцифры внесло изменения в правила включения программного обеспечения (ПО) в реестр отечественного ПО. Обновления начнут действовать в первом квартале 2024 года. Реестр будет разделён на две категории — для ПО, соответствующего новым требованиям, и для того, которое этим требованиям не удовлетворяет.

ПО из первой категории получит преференции на госзакупках и льготы для правообладателей. Оставшемуся ПО будут доступны только налоговые льготы, такие как нулевая ставка по НДС. Новые требования включают в себя переработку Open Source, совместимость с российскими процессорами и другие параметры.

Компании, попадающие в первую категорию, должны обеспечивать обновление ПО из ресурсов, находящихся на территории России. Это связано с политикой импортозамещения, призванной поддержать отечественных разработчиков. Реестр, запущенный в 2016 году, сегодня включает более 18,8 тыс. записей. Изменения направлены на усиление требований к глубине переработки ПО и поддержке отечественных разработчиков.