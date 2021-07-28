В России начнут серьёзную борьбу с подменой лиц при помощи нейросетей

Так, по данным РБК, уже к 2024 году отечественные специалисты должны довести точность выявления «искусственных» видеоматериалов и инфоповодов как минимум до 70%.

В проекте задействованы эксперты «Ростелека» и куратор центров управления регионами АНО «Диалог». Они, совместными усилиями, разработали дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии».