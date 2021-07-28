В России начнут серьёзную борьбу с подменой лиц при помощи нейросетей

Наука и технологии
Сегодня в 11:56
В России начнут серьёзную борьбу с подменой лиц при помощи нейросетейУлучшив общую точность распознавания технологии до 70%
Как стало известно, российские власти серьёзно настроены на борьбу с дипфейками — технологией, позволяющей подменить лица на видео и фото при помощи нейросетей.
Так, по данным РБК, уже к 2024 году отечественные специалисты должны довести точность выявления «искусственных» видеоматериалов и инфоповодов как минимум до 70%.
В проекте задействованы эксперты «Ростелека» и куратор центров управления регионами АНО «Диалог». Они, совместными усилиями, разработали дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии».
Финансироваться проект будет через гранты Фонда содействия инновациям и внебюджетных источники.
Отметим, что согласно появившимся у журналистов данным, на сегодняшний день точность выявления дипфейков должна достигать 55%. Таким образом, за три года ожидается 15% рост.