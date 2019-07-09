В России начнут штрафовать за кормление птиц

“Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления”, — заявил глава Магадана. Также он поручил своим подчиненным установить запрещающие таблички и привлекать нарушителей постановления к административной ответственности. Ранее он заявлял, что кормление птиц приравнивается к разбрасыванию мусора.

Мэр Магадана при этом уточнил, что власти города не имеют ничего против кормления голубей в специально отведенных под это местах. По его словам, основная проблема в том, что от птиц слишком много мусора — в том числе перья и помет, которые мешают горожанам. В свою очередь научный сотрудник Союза охраны птиц РФ Елена Чернова отметила, что решение магаданских властей является неоднозначным: ”В Москве и Петербурге нет особого переизбытка голубей, недостатка тоже нет. У нас смысла в каких-либо штрафах я лично не вижу”.