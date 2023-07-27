В России начнут штрафовать за утечку данных вплоть до 500 млн рублей

Документ представлен в виде поправок в Кодекс об административных нарушениях. В зависимости от количества пострадавших субъектов персональных данных предлагается штрафовать компании, допустившие утечку, вплоть до 500 млн рублей, но не более.

Уточняется, что если утечка касается от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, штраф для юрлиц составит от 3 млн до 5 млн рублей; за утечку данных от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 млн до 10 млн рублей; более 100 тысяч — от 10 млн до 15 млн рублей.

Штрафы усиливаются при повторной утечке. Так, компании, допустившие повторную утечку пользовательских данных, при любом объёме дискредитированной информации от 1 тысячи субъектов будут штрафоваться от 0,1% до 3% выручки за календарный год, предшествующий нарушению, либо за часть текущего года, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн. За утечки биометрических данных предлагается взимать штрафы с юрлиц на сумму от 15 млн до 20 млн рублей.