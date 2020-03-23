В России начнут следить за людьми, контактировавшими с зараженными коронавирусом

”Минкомсвязи России поручено организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок — до 27 марта 2020 года”, — говорится в официальном документе, размещенном на сайте правительства Российской Федерации.

Подобные меры сложно назвать избыточными, учитывая, что на данный момент число случаев заражения коронавирусом в России составляет порядка 438 человек, при этом только за последние сутки их число увеличилось на 71 человека.