В России начнут следить за состоянием лесов с помощью нейросети

Учёные из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали инновационную программу, которая может автоматически обнаруживать изменения в лесной среде, такие как лесные пожары и незаконные вырубки. Эта программа использует нейросетевую модель и создана на языке программирования Python. Об этом рассказала Инна Тулохонова, доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» в ВСГУТУ.

Традиционные методы мониторинга требуют больших временных и человеческих ресурсов для анализа огромных объёмов данных. Новая программа, благодаря использованию нейросетевой модели, способна автоматически анализировать мультиспектральные снимки и выявлять области, в которых происходят изменения в лесной среде.

Это инновационное решение может быть очень полезным для экологического мониторинга и охраны лесов. Программа совместима с компьютерами, работающими на процессорах Intel Core i5 и операционной системе Windows 11. Она использует данные от различных спутников и выявляет признаки экологических проблем, таких как вырубка деревьев, лесные пожары и деградация лесов. Разработчики подчёркивают, что программа использует глубокие нейронные сети и методы анализа изображений для обнаружения паттернов и аномалий. Она также может интегрироваться с системами удалённого наблюдения и автоматизированными процессами обработки данных, что позволяет оперативно реагировать на изменения и принимать меры для их устранения, с целью минимизации негативных последствий.