В России начнут следить за таксистами

С его помощью власти Москвы будут следить за такими показателями водителей, как количество отработанных ими часов и наличие штрафов. Авторы проекта считают, что подобное регулирование поможет организовать более комфортные и безопасные поездки, говорится в Telegram-канале Диптранса Москвы.

Таксисты будут обязаны зарегистрироваться в новой системе под названием «Аналитика работы такси» до 1 августа 2021 года. В рамках неё водителей попросят предоставить данные о водительских правах, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.