В России начнут следить за таксистами

Наука и технологии
Сегодня в 09:01
В России начнут следить за таксистамиДля чего они должны будут самостоятельно зарегистрироваться в специальной системе
В сети появилась информация о свежей инициативе московских властей. Уже до конца лета каждый столичный таксист получит персональный ID-номер.
С его помощью власти Москвы будут следить за такими показателями водителей, как количество отработанных ими часов и наличие штрафов. Авторы проекта считают, что подобное регулирование поможет организовать более комфортные и безопасные поездки, говорится в Telegram-канале Диптранса Москвы.
Таксисты будут обязаны зарегистрироваться в новой системе под названием «Аналитика работы такси» до 1 августа 2021 года. В рамках неё водителей попросят предоставить данные о водительских правах, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.
Ожидается, что нововведение уменьшит количество ДТП и «в разы» улучшит сервис.
Отметим, что для регистрации в системе необходимо иметь аккаунт на Госуслугах.