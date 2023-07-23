В России начнут «слушать» перекрёстки, чтобы управлять потоком машин

Московский Политех разрабатывает новую инновационную технологию, чтобы сделать перекрёстки безопаснее. Они используют микрофоны для анализа звуков на дороге в режиме реального времени. Проект называется «Слух для V2X» и уже признан одним из лучших.

Команда из Политеха предлагает установить комплекс микрофонов на перекрёстках, чтобы собирать данные о происшествиях и машинах, а затем передавать их в автомобили. Технология поможет оперативно обнаруживать опасные ситуации, такие как ДТП или экстренные ситуации, и предупреждать водителей через систему V2X.

Метод акустического распознавания обладает значительным преимуществом по сравнению с системами компьютерного зрения — он гораздо дешевле. Такое решение будет оптимальным для малых и средних перекрёстков, а для крупных развязок можно использовать дорогостоящие видеокамеры.

Сейчас проект находится на этапе испытаний, и ведутся переговоры о пилотной установке с компаниями, которые занимаются дорожной инфраструктурой V2X. Московский Политех верит, что их акустическая система поможет предотвратить множество аварий и сделает движение на перекрёстках безопаснее.