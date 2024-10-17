В России начнут собирать биометрию через мобильные приложения банков

Банк России планирует внедрить возможность сбора биометрических данных у граждан через мобильные приложения банков. Это решение озвучила Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, на форуме Finopolis 2024. Она отметила, что с учётом современных реалий, многим клиентам удобнее будет предоставить свои биометрические данные прямо в приложении, а не идти в отделение банка.

Скоробогатова подчеркнула, что мобильное приложение — это идеальная площадка для такого сбора данных. Она добавила, что банки являются надёжными и защищёнными средами, что позволяет организовать этот процесс совместно с ними. Кроме того, она уверена, что этот шаг поможет значительно упростить сбор биометрии, устранив до 90% текущих трудностей.

В настоящее время россияне могут зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) двумя способами: посетив центры обслуживания в банках или онлайн через приложение «Госуслуги Биометрия». При этом стоит отметить, что регистрация осуществляется на добровольной основе и только с согласия граждан.