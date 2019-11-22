Наука и технологии
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В России начнут собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Нововведение вступит в силу в 2021 году
Стало известно, что уже в 2021 году видеоплатформы обяжут предоставлять данные о просмотрах государству. Так, по словам Владимира Мединского, с помощью данной информации будет анализироваться эффективность бюджетной поддержки кино.
Газета “Ведомости” сообщило, что Министерство культуры подготовило ряд изменений в закон о кинематографии, которые подразумевают, что с 2021 года государство приступит к сбору информации о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-сервисах. Так, онлайн-кинотеатры будут передавать информацию о простотрах в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему. Известно, что в рамках данной поправки в закон предусматривается передача таких данных, как название фильма или сериала, имя режиссера, год выхода, а также количество просмотров.
Сообщается, что нововведение будет касаться всех онлайн-кинотеатров, независимо от количества аудитории. Кроме того, данная поправка также относится и к зарубежным компаниям.