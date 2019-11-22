В России начнут собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Газета “Ведомости” сообщило, что Министерство культуры подготовило ряд изменений в закон о кинематографии, которые подразумевают, что с 2021 года государство приступит к сбору информации о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-сервисах. Так, онлайн-кинотеатры будут передавать информацию о простотрах в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему. Известно, что в рамках данной поправки в закон предусматривается передача таких данных, как название фильма или сериала, имя режиссера, год выхода, а также количество просмотров.

Сообщается, что нововведение будет касаться всех онлайн-кинотеатров, независимо от количества аудитории. Кроме того, данная поправка также относится и к зарубежным компаниям.