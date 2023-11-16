В России начнут собирать китайские электрокары

Электрокроссовер Evolute i-Jet начнёт свой путь с производственных конвейеров в декабре 2023 года, по словам Сергея Мамонтова, заместителя генерального директора «Моторинвеста». Этот электромобиль класса D разгоняется до скорости 100 км/ч всего за 4,6 секунды и достигает максимальных 200 км/ч. Презентация i-Jet состоялась в октябре на форуме CarX в Москве, и его появление на рынке России ожидается до конца 2023 года.

Завод «Моторинвест» уже запустил производство электромобилей Evolute, начиная с седана i-Pro в сентябре 2022 года, а теперь на очереди кроссоверы i-Joy и i-Sky. Производственный цикл завода включает сварку, окраску и мелкоузловую сборку, с начальным этапом в формате крупноузловой сборки (SKD). Evolute i-Jet обещает стать значимым игроком на рынке электромобилей, предлагая новаторский подход к мобильности в России.