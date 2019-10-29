В России начнут составлять психологические портреты по комментариям в интернете

”Лингвисты и математики из Перми совместно разработали программу BFI CNN Detector, которая определяет социальные и поведенческие параметры пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев. Новая платформа позволяет с точностью до 70% определять психологические параметры собеседника. Программа запатентована и зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ”, — говорится в официальном заявлении Минобрнауки России на этот счет.

По словам специалистов, существующие системы оценки поведения пользователей при создании их портрета опираются лишь на два показателя: лайки и репосты. Новейшая же разработка добавила к ним еще 150 критериев, в число которых вошли такие необычные показатели как стилистика, жанры и информативность.