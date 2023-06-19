В России начнут создавать мультфильмы с помощью нейросети

Российская анимационная студия Magic Factory планирует разработать свою собственную нейросеть, которая ускорит процесс создания массовых сцен в анимации, кино и видеоиграх. Генеральный директор Magic Factory, Сергей Демчев, поделился этой новостью, отметив, что применение искусственного интеллекта уже является важной частью работы студии. Они планируют автоматизировать создание массовых сцен, добавив в нейросеть различные движения и персонажей, чтобы пользователи могли получить нужный шаблон сцены по запросу.

Magic Factory также использует передовые технологии, такие как Motion capture и игровой движок Unreal Engine 5, дополненный их собственными IT-технологиями. Эти инновации уже применяются в работе над полнометражным фильмом «Формула воды», который создаётся совместно с киностудией «Союзмультфильм». Magic Factory и «Союзмультфильм» также сотрудничали над выпуском анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив».

Нейросеть от Magic Factory обещает значительно упростить и ускорить процесс создания массовых сцен в анимации, кино и видеоиграх. Пользователи смогут получать готовые шаблоны сцен, выбирая нужные движения и персонажей по запросу. Для этого студия использует передовые технологии, включая Motion capture и Unreal Engine 5, дополненный собственными IT-технологиями. Сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм» и выпуск анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив» демонстрируют важность и успехи Magic Factory в индустрии анимации.