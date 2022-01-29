В России начнут строить дома, напечатанные на специальном принтере

Маслов рассказал, что это полевой строительный принтер S-300, который способен печатать как простые формы, так и сложные. Первые дома появятся на участке в 1,5 га недалеко от посёлка Туношна Ярославской области, а затем в Магнитогорске. Стоить 1 кв. м такого жилья будет 20 тысяч рублей. При этом построить дом площадью 100 кв. м можно будет за 30 минут.

На данный момент дома печатают на заводе, а на место строительства их привозят по частям. Но планируется наладить печать непосредственно на фундаменте.

Специалист отметил, что принтер может напечатать любую фигуру из любого материала. Это позволит даже бюджетное жильё делать красивым, в том числе в форме животных, каких-то замков или других фигур.

«Технология называется аддитивной технологией, что в переводе — "послойное выращивание". И она очень похожа на технологию VDM-принтеров, которые печатают различные небольшие детали из пластика. Здесь всё то же самое, только из бетона. И процесс выглядит точно так же», — рассказал Маслов.