В России начнут тестирование беспилотных грузовиков

Как отмечает источник со ссылкой на пресс-службу Минтранса, ведомство осуществляет совместный проект с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». В рамках подготовки к пилоту проекта были подготовлены необходимые документы, уже одобренные правительством. Теперь проект находится на этапе создания беспилотных логистических коридоров, что позволит в формате т.н. цифровых песочниц начать тесты автономных грузовиков. Планируется, что с 2024 года такие машины будут запущены между Санкт-Петербургом и Москвой, а с 2030 года – между Азией и Европой.

Отмечается, что готовящиеся тесты – первый шаг к развитию коммерческой сферы беспилотных грузоперевозок, что откроет возможности не только для внутреннего рынка, но и для участия России в цифровых перевозках на маршруте Китай – Европа, благодаря чему увеличится доля нашей страны на этом рынке в 10 раз. Также в Минтрансе подчеркнули, что запуск проекта позволит увеличить коммерческую скорость доставки грузов как минимум на четверть, а при соответствующей скорости развития необходимой инфраструктуры – на 150%.