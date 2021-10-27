В России начнут тестировать вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа

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В России начнут тестировать вакцину от COVID-19 в виде спрея для носаОсталось дождаться, когда такой вариант станет общедоступным
Во всём мире учёные и врачи работают над различными средствами борьбы с коронавирусом. В России, например, разрабатывается сразу несколько вариантов назальных вакцин от COVID-19.
Одну из них, вариацию вакцины «Спутник V», уже даже планируют протестировать. По крайней мере, российская фармкомпания «Генериум» подала соответствующую заявку на клиническое исследование препарата.
На основании разработки института имени Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос.
Даниил Талянский
Генеральный директор «Генериум»
По словам эксперта, такая вакцина лучше переносится и при этом не уступает ей в вопросе эффективности. Разработчики надеются, что уже примерно через полгода препарат зарегистрируют.
Напомним, что ещё в августе стало известно о завершении доклинических испытания назальной формы «Спутника V». Цена клинических испытаний вакцины тогда оценивались в 400 млн рублей.
Источник: ТАСС