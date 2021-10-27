В России начнут тестировать вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа

По словам эксперта, такая вакцина лучше переносится и при этом не уступает ей в вопросе эффективности. Разработчики надеются, что уже примерно через полгода препарат зарегистрируют.

Напомним, что ещё в августе стало известно о завершении доклинических испытания назальной формы «Спутника V». Цена клинических испытаний вакцины тогда оценивались в 400 млн рублей.