В России начнут тратить в три раза больше денег на защиту от хакеров

По данным «Центра стратегических разработок» (ЦСР), российский рынок кибербезопасности ожидается увеличиться на почти три раза за ближайшие пять лет — с 193,3 миллиарда рублей до 559 миллиардов рублей. Отчёт подчёркивает, что рост рынка оказался более стабильным, чем прогнозировалось ранее, несмотря на ожидаемый спад в 2022 году.

Специалисты прогнозируют, что заказчики в сферах B2G (бизнес-государство) и B2B (бизнес-бизнес) будут активно приобретать продукцию отечественных производителей, что способствует предполагаемому росту этой части рынка в 4 раза к 2027 году. Наибольший сегмент средств защиты сетей (network security) остаётся под контролем зарубежных вендоров, но ожидается, что здесь развернётся активное соперничество за лидерство.

Формирование рыночных ожиданий после 2022 года связано с факторами, такими как уход западных вендоров из России и продолжающиеся кибератаки на государственные, бизнес- и промышленные объекты. Важными факторами также являются введение ответственности руководства организаций за информационную безопасность и запрет на использование западного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры. Поддержка отрасли со стороны государства, включая субсидии и гранты, а также жёсткие требования регуляторов, дополнительно стимулируют спрос на решения по кибербезопасности.