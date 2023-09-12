В России начнут учить профессии мемолога

Образовательная платформа Нетология решила взять этот тренд на вооружение и запустила бесплатный курс «Профессия мемолог». Курс стартует уже 13 сентября и продлится две недели.

За это время студенты научатся различать мемы от шуток, следить за трендами и развивать «мемное» мышление.

Курс рассчитан на широкую аудиторию: от тех, кто хочет создавать идеальные мемы для общения с друзьями, до тех, кто стремится к профессиональной карьере в этой сфере.

Студентам будут доступны видеоуроки по истории мемологии, типологии мемов и, конечно, «мемному мышлению». По завершении курса участники получат портфолио из созданных мемов, что может стать хорошим стартом для трудоустройства.

Что интересно, Нетология уже открыла вакансию мемолога, предоставляя выпускникам курса возможность немедленного трудоустройства.

Как бы это странно ни звучало, мемология в России перестаёт быть просто хобби и становится полноценной профессией с перспективами карьерного роста.