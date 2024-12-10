В России начнут учить программированию с помощью разработки игр на PlayStation

Преподаватель Новгородского университета Андрис Иванов разработал уникальную обучающую программу для начинающих программистов, основанную на принципах «геймджема» — соревнования, в ходе которого за короткий срок создаётся полноценный программный продукт. Главное отличие методики в том, что студенты не используют примеры и подсказки извне, а обучаются решать нестандартные задачи самостоятельно и в команде.

Сегодня существует множество инструментов, таких как Unity или Unreal Engine, которые позволяют создать игру без глубоких знаний программирования. Однако, по мнению Иванова, такие технологии могут негативно повлиять на развитие навыков у молодых специалистов. Он объяснил, что при использовании автоматизированных алгоритмов для решения задач программисты часто теряют способность понимать, как работают их решения, что приводит к ошибкам и неумению работать без внешней помощи.

Разработанная Ивановым программа фокусируется на создании игр для PlayStation 2 — приставки, для которой мало информации в интернете, и которую не поддерживают современные игровые движки. Студенты, используя только базовые инструменты и язык программирования Си, пишут игру с нуля за ограниченное время, решая поставленные задачи с минимальной помощью. Программа проходит в командах, где участники учат делегировать задачи и соблюдать сроки, что является важным навыком для работы в коллективе. В будущем Иванов планирует разработать курс по созданию игр для Super Nintendo Entertainment System, используя язык Assembler.