В России начнут учить сбивать рой беспилотников на военных учениях

Наука и технологии
Сегодня в 16:51
В России начнут учить сбивать рой беспилотников на военных ученияхИ количество мишеней будут увеличивать
Этим займётся ижевский электромеханический завод «Купол». На предприятии намерены модифицировать существующие мишенные комплексы «Адъютант» с целью отработать различные сценарии нападения дронов.
По словам представителя предприятия, сейчас «Адъютант» может поднять до 6 мишеней и уничтожить их в учебном бою. Но необходимо усложнять сценарии, поэтому после модификации эта система ПВО получит возможность противодействовать целому рою дронов. А их количество будут постоянно увеличивать.
Также отмечается, что на «Куполе» будут производить более быстрые и манёвренные мишени.