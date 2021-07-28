В России начнут учить сбивать рой беспилотников на военных учениях

По словам представителя предприятия, сейчас «Адъютант» может поднять до 6 мишеней и уничтожить их в учебном бою. Но необходимо усложнять сценарии, поэтому после модификации эта система ПВО получит возможность противодействовать целому рою дронов. А их количество будут постоянно увеличивать.

Также отмечается, что на «Куполе» будут производить более быстрые и манёвренные мишени.