В России начнут учить специалистов кибербезопасности по новым стандартам

Министерство цифрового развития России решило обновить стандарты обучения специалистов в области кибербезопасности, чтобы лучше учитывать современные угрозы. Глава ведомства, Максут Шадаев, подчеркнул важность подготовки киберспециалистов и отметил, что в настоящее время в России много факультетов, где обучают кибербезопасности.

Минцифры собирается обновить отраслевые и профессиональные стандарты подготовки специалистов в области кибербезопасности. Это позволит лучше соответствовать современным технологиям и вызовам в этой сфере.

Недавно университет МИРЭА предложил создать «школы киберразведки» для студентов, чтобы обеспечить им гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности. Это инициатива, которая может помочь улучшить подготовку специалистов в этой важной области.