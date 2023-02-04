В России начнут вкладывать деньги в экранизацию книг отечественных авторов

В первый проект группа вложит 200 млн рублей, в последующих будет покрывать 25% от кинопроизводства. Будут выделяться средства управляющей компании группы.

Список проектов пока не сформирован. Материал для экранизаций отберут с помощью питчинга — устных или письменных презентаций кинопроектов с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать конкретный проект. Этим уже в феврале 2023 года займётся специальное жюри, в которое войдут представители онлайн-кинотеатров Premier и Kion, киностудий 1-2-3 Production и Cosmos Studio и других. Всего рассмотрят 26 заявок.