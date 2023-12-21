В России начнут восстанавливать нервы с помощью нейлона

Группа учёных из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, Минздрава РФ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН предложила новый метод восстановления повреждённых нервов. Они предлагают использовать крошечные цилиндры, называемые кондуитами, заполненные нейлоновыми нановолокнами. Эти кондуиты помогут соединять разорванные нервы, направляя их рост в нужном направлении.

На данный момент в России отсутствуют отечественные имплантаты для восстановления периферических нервов, а иностранные аналоги являются дорогими и не всегда эффективными. Однако новый имплантат, созданный учёными, использует в своей конструкции уникальные нейлоновые нановолокна, что делает его инновационным и эффективным в решении данной проблемы.

Травмы нервов часто возникают в различных ситуациях, и текущие методы лечения не всегда обеспечивают полное восстановление функций. Разработанный имплантат обещает изменить подход к нейрореконструкции и улучшить возможности восстановления после травм нервов. Учёные уже ведут переговоры с индустриальными партнёрами и готовятся к открытию совместной лаборатории в Сеченовском Университете, дабы углубить исследования и продвинуть этот метод в практику медицинского лечения.