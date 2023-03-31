В России начнут вручать электронные повестки призывникам

Тем, кто не получил электронную повестку, будут приносить бумажные документы на дом. По словам контр-адмирала Цимлянского, планов проведения второй волны мобилизации нет. Для целей СВО достаточно добровольцев и ранее мобилизованных граждан.

Также военный отметил, что Минобороны сформировало единую электронную базу данных граждан, подлежащих призыву, для максимально корректной работы призывных комиссий. База сформирована за первый квартал 2023 года.

Всех призывников для прохождения военной службы направят в пункты постоянной дислокации, которые размещены исключительно на территории России.