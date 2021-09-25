В России начнут вычислять школьников-психопатов по сочинениям

Правительство заложило на разработку такой программы, основанной на искусственном интеллекте, 1,7 млрд рублей. Деньги будут выделены из Федерального бюджета, его проект утверждён правительском 21 сентября, а 1 октября его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Как пишет источник со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, с помощью программы специалисты будут анализировать письменные работы школьников за несколько лет и выявлять изменение в особенностях психики, склонность к агрессии, расчётливость действий, необходимых для нападения на учителей или сверстников. Каких-либо других сведений о будущем ПО нет.

Отмечается, что использование такого ПО повлечёт за собой изменение в действующем законодательстве, потому что для анализа работ учащихся необходимо их разрешение либо законных представителей.