В России начнут вычислять школьников-психопатов по сочинениям

В России начнут вычислять школьников-психопатов по сочинениямС помощью программы, основанной на ИИ
Правительство заложило на разработку такой программы, основанной на искусственном интеллекте, 1,7 млрд рублей. Деньги будут выделены из Федерального бюджета, его проект утверждён правительском 21 сентября, а 1 октября его внесут на рассмотрение в Госдуму.
Как пишет источник со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, с помощью программы специалисты будут анализировать письменные работы школьников за несколько лет и выявлять изменение в особенностях психики, склонность к агрессии, расчётливость действий, необходимых для нападения на учителей или сверстников. Каких-либо других сведений о будущем ПО нет.
Отмечается, что использование такого ПО повлечёт за собой изменение в действующем законодательстве, потому что для анализа работ учащихся необходимо их разрешение либо законных представителей.