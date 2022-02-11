В России начнут выдавать ковидные сертификаты о перенесённом заболевании по результатам экспресс-тестов

При самостоятельном проведении экспресс-теста и положительном результате необходимо вызвать медработника, обратившись в свою поликлинику или на горячую линию по телефону 122. Будет предоставлен сотрудник, который возьмёт экспресс-тест.

«Да, сертификат о перенесённом заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.