14:55, 28 апреля 2023
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В России начнут выпускать банкоматы на отечественных процессорах «Эльбрус»Этим займутся в индустриальном парке «Руднево»
В индустриальном парке «Руднево» в Москве запустят производство банкоматов Н22, собранных только из отечественных комплектующих. В основе устройства — российский процессор «Эльбрус». Производством займётся компания «АТМ Маркет»
Модель чипа не уточняется, но известно о некоторых особенностях банкомата. Внутри установлена система нагрева, позволяющая использовать устройство на улице при температуре до -40 градусов. Также банкомат может работать при жаре до +50 градусов.
В целом это вполне конкурентный банкомат с возможностью класть и снимать наличные, оснащённый модулем NFC, и его может использовать любой банк.