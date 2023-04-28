В России начнут выпускать банкоматы на отечественных процессорах «Эльбрус»

Модель чипа не уточняется, но известно о некоторых особенностях банкомата. Внутри установлена система нагрева, позволяющая использовать устройство на улице при температуре до -40 градусов. Также банкомат может работать при жаре до +50 градусов.

В целом это вполне конкурентный банкомат с возможностью класть и снимать наличные, оснащённый модулем NFC, и его может использовать любой банк.