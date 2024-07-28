В России начнут выпускать крипто-токены «золотого стандарта»

В России обсуждают возможность выпуска токенов, обеспеченных золотом. Эти токены будут поддерживаться физическим золотом, хранящимся в Банке России. Издание «Ведомости» сообщает, что новый цифровой актив уже тестируется для международных расчётов и, возможно, будет доступен для российских компаний к концу года.

Мировой опыт показывает, что такие токены могут быть успешными. Например, Центробанк Зимбабве выпустил токен ZiG (Zimbabwe Gold) для борьбы с инфляцией. Этот цифровой актив, обеспеченный золотом, постепенно заменяет традиционный зимбабвийский доллар и уже используется для местных расчётов. В будущем ZiG планируют обеспечивать не только золотом, но и валютными резервами страны.

Хотя в Зимбабве инфляция все ещё высока, власти считают, что ZiG поможет снизить её уровень. В данный момент выпущено токенов на 917 кг золота, и процесс их внедрения продолжается. Опыт Зимбабве показывает, что такие золотые токены могут быть эффективным инструментом и для России.