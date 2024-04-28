В России начнут выпускать отечественные серверы на базе технологий Intel

Российская компания «Гравитон» анонсировала свои первые серверы на базе процессоров Intel Xeon Emerald Rapids. Эти модели, включённые в реестр промышленной продукции Минпромторга, представляют собой сервера общего назначения С2122ИУ и С2242ИУ.

Оба сервера выполнены в форм-факторе 2U и оснащены российскими материнскими платами «Урал», поддерживающими до 8 Тб оперативной памяти DDR5. С2122ИУ может вместить до 12 накопителей LFF, а С2242ИУ — до 24 накопителей SFF, обеспечивая доступ к ним через фронтальную панель.

Новые серверы поддерживают установку различных карт расширения PCIe 5.0 и PCIe 4.0, а их корпуса имеют эффективную вентиляцию для стабильной работы в условиях высоких нагрузок. Представители компании говорят, что это первый шаг в предоставлении производительной и надёжной IT-инфраструктуры с российским происхождением, и активно работают над совместимостью с российскими операционными системами, такими как РЕД ОС и РОСА «Хром».