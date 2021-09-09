В России начнут выпускать поезда на водородном топливе

По его словам, компания предложила РЖД свои наработки для перевода подвижных железнодорожных составов на водород. Как отмечается, у Siemens есть соответствующий опыт – компания готовится в 2024 году запустить поезда на водородном топливе в массовую эксплуатацию. Также, по словам Либерова, в силу того, что невозможно электрифицировать все участки на российских железных дорогах, единственной альтернативой дизельному топливу может стать водород.

Также, по его словам, необходимо время для того, чтобы ситуация созрела, но что это произойдёт, Либеров не сомневается. «Безусловно, здесь, как и в случае с цифровыми технологиями, нужно какое-то время, чтобы решение созрело. Но я почти уверен, что это то направление, куда мы будем двигаться», – отметил глава Siemens в России.