В России начнут выпускать растворимые импланты для челюстно-лицевой хирургии

Учёные НИТУ МИСИС совместно с компанией «Остео-Сайбэр» открыли первую в стране площадку для производства магниевых имплантатов, которые способны растворяться в организме. Эти конструкции предназначены для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Их главное преимущество в том, что они не требуют повторной операции, так как со временем заменяются костной тканью. Это позволяет сократить сроки реабилитации и снизить вероятность осложнений.

Магниевые сплавы, созданные в МИСИС, имеют высокую биосовместимость и регулируемую скорость растворения. Инновационные технологии производства обеспечивают оптимальные характеристики для использования в медицине. Первая клиническая апробация, проведённая на базе Российского университета медицины, подтвердила эффективность разработки. В ходе двух операций имплантаты продемонстрировали надёжную фиксацию, а процесс растворения прошёл без негативных последствий.

Компания «Остео-Сайбэр», ставшая в 2024 году резидентом Фонда «Сколково», готовится выпускать широкий ассортимент изделий. В планах производство 18 типов конструкций для травматологии и шести для челюстно-лицевой хирургии, включая пластины и винты. Разработка уже вызвала интерес у потенциальных партнёров из Индии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока.